Рада обратилась к Бундестагу

Парламент принял постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к Бундестагу Федеративной Республики Германия о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", сообщает Деловая столица.

Соответствующее решение поддержано 331 голосом нардепов.

Согласно тексту обращения, украинский парламент призывает Бундестаг Федеративной Республики Германия к признанию Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Верховная Рада просит Бундестаг предоставить политическую оценку этим событиям, что станет важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для грядущих поколений, а также к противодействию любым попыткам уменьшить масштаб и найти оправдание преступлению, которое не имело никакой другой причины, кроме намерения советского руководства уничтожить украинский народ или значительную его часть.

В то же время украинский парламент призывает к началу совместных системных научных исследований относительно исторической роли Германии во время Голодомора, в частности, его восприятие немецкими властями и обществом, принимая во внимание тесные экономические контакты в период 1932-1933 годах между СССР и Германией, а также судьбу немецкого меньшинства на территории советской Украины.

Также Рада обращается к Бундестагу с предложением развивать межгосударственное сотрудничество в вопросах восстановления исторической памяти на основе взаимности, уважения и общего стремления добиться исторической справедливости.

Справка. Голодомор 1932-1933 годов – это акт геноцида украинского народа, организованный руководством Коммунистической партии и правительством СССР путем создания искусственного массового голода.