Беринчик - Чаниев: где и когда смотреть чемпионский бой

18 декабря в Броварах пройдет бой между обладателем пояса WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и претендентом из РФ Исой Чаниевым, сообщает УНИАН.

Беринчик - Чаниев: где смотреть поединок

В прямом эфире противостояние покажет медиасервис MEGOGO.

Вечер бокса в ТРЦ "Терминал" в Броварах стартует в 19.00, а бой Дениса и Исы начнется около 22.00.

Беринчик - Чаниев: прогноз букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в успехе Беринчика. На победу Дениса можно поставить с коэффициентом 1,07, тогда как на успех россиянина - 7,64. На ничью выставлен коэффициент 33,50.

На досрочную победу Беринчика букмекеры дают коэффициент 1,51, а на нокаут от Чаниева - 12,85. На то, что украинец выиграет по очкам, можно поставить с коэффициентом 2,45, тогда как на победу Исы решением судей - 18,50.

Беринчик - Чаниев: профайл боксеров