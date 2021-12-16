Беринчик - Чаниев: где и когда смотреть чемпионский бой
18 декабря в Броварах пройдет бой между обладателем пояса WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и претендентом из РФ Исой Чаниевым, сообщает УНИАН.
Беринчик - Чаниев: где смотреть поединок
В прямом эфире противостояние покажет медиасервис MEGOGO.
Вечер бокса в ТРЦ "Терминал" в Броварах стартует в 19.00, а бой Дениса и Исы начнется около 22.00.
Беринчик - Чаниев: прогноз букмекеров
Букмекеры практически не сомневаются в успехе Беринчика. На победу Дениса можно поставить с коэффициентом 1,07, тогда как на успех россиянина - 7,64. На ничью выставлен коэффициент 33,50.
На досрочную победу Беринчика букмекеры дают коэффициент 1,51, а на нокаут от Чаниева - 12,85. На то, что украинец выиграет по очкам, можно поставить с коэффициентом 2,45, тогда как на победу Исы решением судей - 18,50.
Беринчик - Чаниев: профайл боксеров
- В предыдущий раз Беринчик выходил на боксерский ринг в марте 2021 года. Он победил Хосе Санчеса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Всего украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (9 нокаутом).
- Иса Чаниев провел в профи 18 боев: 15 раз выиграл (7 нокаутом) и трижды проиграл. Свой последний на этот момент бой он провел в июле, когда нокаутировал Нуртаса Ажбенова.
- Чаниев один раз боксировал за пояс чемпиона мира (в 2019 году за титул IBF), но уступил Ричарду Комми.