Выявлены нарушения на 35 млн грн в закупке Укрзализныцей подарков

Госаудитслужба по результатам мониторинга закупок Укрзалізниці новогодних подарков на общую сумму около 35 млн грн выявила нарушения законодательства и требует привлечь виновных к ответственности, сообщает Зеркало недели.

«Учитывая установленное нарушение законодательства в сфере закупок и отсутствие механизма их устранения… Госаудитслужба обязывает осуществить мероприятия направленные на недопущение установленных нарушений в дальнейшем, в частности путем привлечения к ответственности лиц, которыми допущены нарушения…», – говорится в соответствующем заключении Службы, опубликованном в системе Prozorro.

Три аукциона на поставку новогодних подарков для железнодорожников были проведены 22 ноября 2021 г. филиалом «Центр сервисного обеспечения» ПАО «Українська залізниця». Победителями стали три фирмы: ООО "Мир трейдер", ООО "Лидер-трейдинг", ООО "ДП Транс техно снабж". За три дня до аукциона, 19 ноября, Госаудитслужба приступила к мониторингу процедуры данных закупок.

В частности, согласно документу государственных аудиторов, тендерная документация была составлена не в соответствии с требованиями закона, а также "Укрзалізниця" не предоставила запрашиваемую информацию, в том числе о формировании ожидаемой цены подарков и необходимости осуществления такой закупки.

По оценкам главы Промышленно-предпринимательского союза Владимира Каспрука, переплата на закупки подарков может составлять 30%.

Руководителем подразделения Укрзалізниці, которое осуществляет закупку новогодних подарков «Центр сервисного обеспечения», является Анна Бандурко, ранее подписавшая письмо о приостановлении конкурса на поиск постоянного председателя правления Укрзализныци.