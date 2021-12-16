Рада приняла за основу закон о национальном сопротивлении

Рада приняла за основу закон о национальном сопротивлении

16 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№6302). ﻿Об этом, со ссылкой на пресс-службу ВР, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

Проголосовали "за" 256 народных депутатов, "против" – 5, "воздержались" – 84, не голосовали – 22 народных избранника.

Законопроектом:

  • регулируется вопрос полномочий Кабинета Министров Украины и военного командования по вопросам выполнения правового режима военного положения;
  • уточняются полномочия органов военного управления Вооруженных Сил Украины, в том числе Командование Сил специальных операций ВСУ, являющееся организатором движения сопротивления;
  • регулируется вопрос денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время личного периода;
  • регулируются вопросы порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины при введении правового режима военного положения.

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