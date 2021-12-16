Сделка на миллиард по продаже Электронмаша сорвалась

Сделка почти на 1 млрд гривен о приватизации киевского завода "Электронмаш", аукцион по которому провели в ноябре, сорвалась. Победитель торгов вовремя не подписал договор купли-продажи, свидетельствуют данные сайта "Prozorro.Продажи", пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

В частности, на странице лота размещен акт о неподписании договора, в котором говорится, что победителю торгов компании "Лортен Груп" предоставили проект договора купли-продажи. Но она не подписала его в срок, который завершился 13 декабря.

Также сообщается, что в протоколе о результатах аукциона по продаже "Электронмаша" покупатель обязывался подписать договор купли продажи в течение 30 дней.

Отметим, компания "Лортен Груп" победила в торгах, предложив за "Электронмаш" 970 миллионов гривен и 1 копейку - эта сумма была в 14 раз выше стартовой.

По данным реестрам Минюста, размер уставного капитала этой компании составлял 100 гривен.