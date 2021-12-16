Где самая высокая и низкая цена на аренду: рейтинг европейских столиц

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центральных районах европейских столиц — 925 долларов. Однако цены между различными странами европейского региона могут отличаться в разы, в зависимости от географического положения, платежеспособного спроса и уровня жизни граждан, пишет Риана Абдулаева, РБК-Украина.

За сколько можно арендовать однокомнатную квартиру (квартиру с одной спальней) в месяц в столицах Европы?

Самые дорогие и дешевые европейские столицы

Дороже всего арендовать квартиру в Лондоне, Дублине и Амстердаме, а Киев занимает 23 место в рейтинге из 37 городов.

Собственники квартир выставляют цены на аренду жилья в зависимости от спроса. Но в каждом городе на стоимость влияют различные факторы, например, экономическое и социальное благополучие, популярность города для туристов и бизнеса, сезонность. Сейчас добавился фактор пандемии COVID-19. Как в Украине, так и в Европе продолжается тенденция роста популярности загородных домов, от этого цена на аренду квартир в центре растет медленно или уходит в минус. Самой дорогой европейской столицей по данным на октябрь 2021 года оказался Лондон — средняя цена аренды однокомнатной квартиры 2310 долларов. На втором месте Дублин — 1952 доллара, на третьем — Люксембург — 1819 долларов.

Фото: цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (mapporn.d3)

Рейтинг столиц с самым дешевым жильем для аренды возглавляет Стамбул — 231 доллар, затем Скопье — 285 долларов, а третье с конца Сараево — 296 долларов.

Киев попадает в средний ценовой сегмент — арендные ставки в центре стартуют от 500 долларов, средняя стоимость - 620 долларов за аренду однокомнатной квартиры.

Варианты с оптимальным соотношением цена/качество

Если Лондон и Дублин кажутся слишком дорогими, в восточной Европе есть масса вариантов, квартиры в которых стоят значительно дешевле и представляют комфортные условия для проживания. Например, аренда квартиры в Праге в среднем обойдется в 809 долларов, а в Таллине — 651 доллар.

Наиболее комфортным городом для проживания считается Вена, которая десятый год подряд возглавляет рейтинг самых благоприятных для жизни городов мира, по данным консалтингового агентства Mercer. Аренда квартиры в Вене выше, чем в других столицах соседних европейских стран — 1044 долларов в месяц.