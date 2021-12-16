В Украине упростили посмертное извлечение органов для пересадки – закон

Депутаты Верховной Рады Украины 305 голосами одобрили законопроект №5831 о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человека. Согласно ему, все желающие смогут давать прижизненное согласие на донорство органов через общеизвестный портал "Дія", сообщает Обозреватель.

Решение в своем Facebook прокомментировал внештатный советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, Украина со времен Независимости почти потеряла собственную трансплантологию, в первую очередь из-за сложной процедуры получения согласия родных на донорство органов умершего человека или пациента, у которого зафиксирована смерть мозга.

Депутаты Верховной Рады Украины 305 голосами одобрили законопроект №5831. Источник: Twitter Верховной Рады Украины

В этой связи сотни хирургов-трансплантологов покинули Украину, переехав за границу, где они смогли реализовать себя, выполняя сверхсложные операции и спасая сотни человеческих жизней, тогда как в Украине умирало ежегодно от 4 до 5 тысяч украинцев, не дождавшихся пересадки.

"Потрібно пересаджувати 3 тисячі нирок на рік. В 2020 році було пересаджено 98! Потрібно пересаджувати 1100 печінок, а в 2020 році було пересаджено лише 6! Потрібно пересаджувати 300 сердець на рік, а в 2020 році пересаджено було лише 9" , – наголосив Геращенко .

Он напомнил, что сдвиги начались в 2018 году, когда было принято новое законодательство о трансплантации. Оно позволило гражданам давать прижизненное добровольное согласие на донорство своих органов, был запущен соответствующий реестр. Внештатный советник министра выразил гордость, что был вовлечен в проведение этого закона через Раду.

"Я лично одним из первых дал письменное согласие на донорство органов, но для этого мне нужно было заехать в Минздрав и заполнить кучу бумажных документов, что было медленно и неудобно" , – сообщил он.

Геращенко добавил, что решить эту проблему позволит закон, принятый 16 декабря, и назвал его "революцией в вопросе сохранения жизни украинцев".

"Уверен, что команда Михаила Федорова в кратчайшие сроки разработает вкладку в Дії о предоставлении прижизненного согласия на донорство и уже в марте нового 2022 года ею смогут воспользоваться тысячи украинцев" , – написал Геращенко.

Геращенко рассказал о важности принятого законопроекта. Источник: Facebook Антона Геращенко

Законопроект даст возможность спасать жизнь украинцев. Источник: Facebook Антона Геращенко