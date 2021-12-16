РФ готова к диалогу с НАТО в нейтральной стране

Россия готова к диалогу с НАТО о проектах документов по гарантиям безопасности, предложения по которым РФ передала Альянсу. Замглавы МИД РФ Рябков готов прилететь на переговоры в любую нейтральную страну. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Страна UA.

"Ушаков (помощник президента РФ - Ред.) дал разъяснения по проектам двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне.... Что очень важно, Ушаков довел до Салливану тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов", — рассказал Песков.

Песков объяснил, что заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров.