Рада изменит Конституцию из-за децентрализации

Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Руслан Стефанчук, сообщает Корреспондент.

Рабочая группа будет действовать на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и комитета по вопросам правовой политики.

Главой рабочей группы стал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Созданный орган будет работать над обновлением Конституции в части местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

"Работа в рабочей группе – это логическое продолжение разработки изменений в Конституцию в части децентрализации. Мы завершили консультации наработки с органами местного самоуправления, со всеми профильными ассоциациями. И теперь дело за парламентом. Завершение децентрализации должно усилить гарантии возможности общин и решить проблемы, которые беспокоят каждого человека – услуги и возможности. При этом должен быть баланс прав и ответственности местных властей" , – пояснил Корниенко.

Ключевыми вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.

Члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.