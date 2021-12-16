Третья прививка от COVID-19 может стать обязательной – Минздрав

В Министерстве здравоохранения допустили, что третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине, сообщает Новое время.

В эфире телеканала 1+1 главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что финальное решение о третьей дозе вакцины будет принято приблизительно в январе.

"Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации — ред.), окончательно будут и рекомендации Европейского Союза и ВОЗ" , — отметил он.

По словам Кузина, бустерная доза вакцины вакцины усиливает сформированный иммунитет.

"Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно — более девяти-десяти месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается" , — пояснил санврач.

Дополнительную прививку рекомендуют людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, тем, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также людям с другими иммунодефицитными состояниями.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше. Для этого по меньшей мере 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя дозами.