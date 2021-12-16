Электронные сигареты приравняли к обычным и запретили курить в заведениях
Верховная Рада Украины приравняла электронные сигареты к обычным, запретила их рекламу, а также курение в общественных местах, в том числе в лифтах и заведениях. Об этом, со ссылкой на трансляцию заседания Рады, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.
Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №4358, который сегодня во втором чтении поддержали 317 депутатов.
Новый закон предусматривает:
- запрет рекламы и стимулирования продаж электронных сигарет и жидкостей к ним;
- штраф за их продажу лицам младше 18 лет в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – 10 200 гривен;
- запрет курения электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.
Таким образом, электронные сигареты можно курить на улице, пляже, парках и специально отведенных для этого местах.
Где нельзя курить электронные сигареты:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего использования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках маршрутных транспортных средств.
Запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.