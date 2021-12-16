Электронные сигареты приравняли к обычным и запретили курить в заведениях

Верховная Рада Украины приравняла электронные сигареты к обычным, запретила их рекламу, а также курение в общественных местах, в том числе в лифтах и заведениях. Об этом, со ссылкой на трансляцию заседания Рады, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №4358, который сегодня во втором чтении поддержали 317 депутатов.

Новый закон предусматривает:

запрет рекламы и стимулирования продаж электронных сигарет и жидкостей к ним;

штраф за их продажу лицам младше 18 лет в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – 10 200 гривен;

запрет курения электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Таким образом, электронные сигареты можно курить на улице, пляже, парках и специально отведенных для этого местах.

Где нельзя курить электронные сигареты:

в лифтах и ​​таксофонах;

в помещениях и на территории заведений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;

в местах общего использования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.