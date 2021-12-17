Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака
Астрологи составили гороскоп на 17 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. Всем представителям зодиакальных созвездий стоит помнить: как день начнешь, так его и проведешь, сообщает УНИАН.
Овен
За вашей спиной кто-то плетет интриги. Будьте бдительны с подозрительными людьми.
Телец
Вы сможете решить все свои финансовые проблемы. Наконец накануне праздников вы спокойно выдохнете.
Близнецы
В пятницу то и дело, что вы будете проявлять свой эгоизм. Но будьте осторожны, чтобы не оттолкнуть от себя людей.
Рак
Очень важно день провести с родными. Идеальным временем провождения будет поход за подарками на предстоящие праздники.
Лев
Львы верят в чудеса, и это прекрасно. Сегодня судьба подкинет вам еще одну возможность поверить в то, что чудо существует.
Дева
Если вы хотите добиться успеха в каком-то деле, тогда ищите простые пути, которые наверняка приведут вас к цели.
Весы
У Весов есть дар - вы всегда даете хорошие советы. Именно от вас это и потребуется окружающим.
Скорпион
С самого утра вы будете испытывать раздражение, которое в итоге выльется на окружающих.
Стрелец
Вам рекомендуется провести день дома, уделив время приятным хлопотам.
Козерог
Ваше желание быть идеальным во всем может негативно сказаться на отношениях с близкими.
Водолей
А вот Водолеям стоит проявить больше внимания и заботы по отношению к своим близким.
Рыбы
Вы можете стать тем человеком, которого все будут критиковать.