В МВД хотят уменьшить отказы при пересечении Израиля и Украины

Глава украинского МВД Денис Монастырский предложил выработать механизм уменьшения отказов гражданам Украины и Израиля при пересечении границ двух стран, сообщает Новое время.

"Предлагаю подойти к этой проблеме комплексно — на уровне правоохранительных органов, экспертов, а также на уровне политических кругов. Наша задача — разработать механизм, который был бы эффективным и выгодным для обеих сторон" , — заявил он на третьем Kyiv Jewish Forum.

По словам Монастырского, успешные примеры такого сотрудничества уже есть — в частности, Министерство внутренних дел обменивается информацией о выявленных проявлениях антисемитизма с Еврейской конфедерацией Украины.

"За 11 месяцев этого года в Украине открыто 10 уголовных производств по фактам подобных действий. Большинство таких правонарушений связано с простым хулиганством, а не с проявлениями ненависти, и в большинстве случаев подозреваемым были объявлены подозрения, проводятся необходимые дальнейшие следственные действия для привлечения этих людей к ответственности" , — заявил Монастырский, подчеркнув неприемлемость антисемитизма для Украины.

Также чиновник отметил важность поддержания порядка во время паломничества хасидов в Украину.