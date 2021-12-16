В МВД хотят уменьшить отказы при пересечении Израиля и Украины
Глава украинского МВД Денис Монастырский предложил выработать механизм уменьшения отказов гражданам Украины и Израиля при пересечении границ двух стран, сообщает Новое время.
"Предлагаю подойти к этой проблеме комплексно — на уровне правоохранительных органов, экспертов, а также на уровне политических кругов. Наша задача — разработать механизм, который был бы эффективным и выгодным для обеих сторон", — заявил он на третьем Kyiv Jewish Forum.
По словам Монастырского, успешные примеры такого сотрудничества уже есть — в частности, Министерство внутренних дел обменивается информацией о выявленных проявлениях антисемитизма с Еврейской конфедерацией Украины.
"За 11 месяцев этого года в Украине открыто 10 уголовных производств по фактам подобных действий. Большинство таких правонарушений связано с простым хулиганством, а не с проявлениями ненависти, и в большинстве случаев подозреваемым были объявлены подозрения, проводятся необходимые дальнейшие следственные действия для привлечения этих людей к ответственности", — заявил Монастырский, подчеркнув неприемлемость антисемитизма для Украины.
Также чиновник отметил важность поддержания порядка во время паломничества хасидов в Украину.
"В этом году в Украину приехало около 30 тыс. верующих со всего мира. Все мероприятия проводились на должном уровне. В этом нам помогают и наши коллеги из Государства Израиль, отправляя сюда полицию и спасателей. Мы искренне благодарны за такое сотрудничество", — сказал глава МВД.