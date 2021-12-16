Разглашение зарплаты Лещенко "грозит ему опасностью" – УЗ

В "Укрзализныце" незаконно скрывают суммы зарплат, которые получал бывший член наблюдательного совета Сергей Лещенко за два года на должности. Сначала прикрывались "конфиденциальностью", но уже сейчас заявили, что разглашение такой информации "может нанести вред его безопасности, чести и деловой репутации". Об этом, ссылаясь на пресс-службу УЗ, сообщает APNEWS.

Уже больше месяца "Укрзализныця" скрывает, сколько за два года потратили на зарплаты для бывшего члена наблюдательного совета Сергея Лещенко. В Офисе омбудсмена по правам человека подтвердили, что перевозчик незаконно скрыл сумму выплат, прикрывшись "конфиденциальностью" .

Было открыто производство по делу о нарушении прав и свобод человека, и даже это не заставило раскрыть зарплату Лещенко. И аргументы просто поражают:

"Разглашение Обществом информации о начисленном и выплаченном вознаграждении бывшему члену наблюдательного совета "Укрзалізниця" Лещенко С. А. может нанести существенный вред последнему, а также может угрожать безопасности Лещенко и/или членам его семьи (...), навредить его достоинству, чести, деловой репутации и тому подобное. Как следствие, предоставление вышеуказанных сведений в реальном времени откроет неограниченному кругу лиц информацию, что, в свою очередь, будет иметь прямую причинно-следственную связь с указанным выше потенциально-конкретным существенным вредом. Поэтому указанный вред существенный, а вероятность его наступления вследствие предоставления доступа к вышеуказанным сведениям достаточно высока", – говорится в ответе.

При этом, указано, что общественный интерес в получении такой информации не преобладает над потенциальным ущербом от ее распространения. Говорят, что поскольку суммы зарплат Лещенко не являются информацией, свидетельствующей об угрозе государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, ее якобы можно и не разглашать.

"Общественный интерес в получении информации о начисленном и выплаченном вознаграждении бывшему члену наблюдательного совета АО «Укрзалізниця» Лещенко С. А. не превалирует потенциального ущерба от его распространения, поскольку она не является информацией, свидетельствующей об угрозе государственному суверенитету, территориальной целостности Украины; реализацию конституционных прав, свобод и обязанностей (...) указанный выше потенциально-конкретный существенный вред от предоставления таких сведений в значительной мере преобладает над общественным интересом в их получении", – оправдались в УЗ.

Ну и отметили, что сам Лещенко согласия на распространение своей зарплаты не давал.

Из ответа понимаем, что заработную плату Сергея Лещенко раскрывать не хотят, потому что если о ней узнает общество, это "ему навредит" . Каким образом – неизвестно. Разве что там столь "космические" суммы, которые могут вызвать волну возмущения среди населения.

При этом, зарплаты других госслужащих, нардепов, министров и даже президента открыты, и никто их не скрывает, потому что выплаты производятся фактически с денег налогоплательщиков, которые имеют право знать, как их тратят.