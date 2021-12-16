С сайта суда в России исчезло дело о войсках РФ на Донбассе

С сайта Кировского суда Ростова-на-Дону исчезло дело, в материалах которого говорилось о присутствии российских военных на Донбассе. Министерство иностранных дел Украины в комментарии заявило, что вердикт ростовского судьи приблизил привлечение властей РФ к международно-правовой ответственности – неудивительно, что они принялись удалять текст дела из публичного доступа, сообщает Лига.net.

Журналисты обратили внимание на приговор, вынесенный российским судом по делу о взяточничестве при поставках продовольствия военным. Суд опубликовал материалы дела, в которых говорилось о "воинских частях вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР" и о "военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР". Полный текст был доступен на сайте Кировского суда, но теперь эта ссылка ведет на пустую страницу. Поиск по дате, фамилиям судьи или обвиняемого тоже оказался безуспешным.

МИД Украины заявляет, что Кировский суд подписал "явку с повинной" России, заявляющей о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе.

Дипломаты убеждены: это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях, а российским юристам "станет все труднее называть белое черным, а черное – белым".

В Кировском суде прокомментировали российскому РБК ситуацию с приговором, заявив, что сам суд о войсках РФ на Донбассе не говорил – это были лишь показания подсудимого.

"В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что Забалуев (обвиняемый, – ред.) показал такое – и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", - заявили в суде.

Материалы дела пока еще доступны на сайте судебных решений РФ.