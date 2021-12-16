День творческой энергии и активности – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака Зодиака.﻿ В пятницу, 17 декабря, тринадцатый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке Зодиака Близнецы, сообщает Корреспондент.

Луна в Близнецах – период быстрых и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности лучше отложить долгосрочные проекты и занятия, требующие особой концентрации внимания.

Подходит для финансовых операций, получения и обмена информацией, коротких поездок и ведения переговоров.

17 декабря – день самоанализа и разбора ошибок. Полезно получать новую информацию, начинать обучение. Вероятен всплеск творческой энергии и активности.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 декабря

Овен (21.03−19.04)

Энергетический потенциал Овнов будет на высоте, что позитивно скажется на их продуктивности и выносливости. Звезды обещают представителям знака шанс решить проблемы с недвижимостью, ее обустройством или ремонтом.

Телец (20.04−20.05)

Тельцов ожидает день семейной гармонии и взаимопонимания в отношениях. Все недавние волнения утихнут, и обстановка в доме наладится.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецы могут попасть в плен иллюзий о собственном превосходстве и озаботиться внешним благополучием. Звезды напоминают, что высокие стандарты − это хорошо, однако постоянное стремление к совершенству может серьезно подорвать психическое здоровье.

Рак (22.06−22.07)

Ракам следует остерегаться рискованных дел и общения с непорядочными людьми. Не исключено, что действия завистников принесут представителям знака много неприятностей.

Лев (23.07−22.08)

Привычная уверенность Львов может смениться раздражением и эмоциональной нестабильностью. В этот день лучше избегать тесного общения и максимально погрузиться в работу.

Дева (23.08−22.09)

Звезды обещают Девам карьерные успехи и денежное вознаграждение. При этом, финансами лучше не разбрасываться: существует риск совершить крупные покупки, которые разочаруют.

Весы (23.09−22.10)

Весы могут столкнуться с трудностями в работе, которые будут иметь серьезные последствия. Звезды советуют обратить внимание на здоровье, избегать излишеств и уделить хоть немного времени спокойному отдыху.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионы столкнутся с проблемами в общении с близкими. Чтобы достичь взаимопонимания, придется настроиться на диалог, компромиссы и искренность.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцов может охватить легкомыслие, под влиянием которого они наделают ошибок. Звезды предостерегают от любых авантюр и дел, которые негативно повлияют на репутацию.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогов утомит режим временной экономии и их увлекут спонтанные желания. Рекомендуется сдерживать подобные порывы, включить рассудительность и не сорить деньгами. Время финансового расцвета наступит совсем скоро.

Водолей (20.01−18.02)

Излишняя доверчивость может привести Водолеев к ошибкам и создать препятствия на пути к намеченной цели. Звезды советуют быть внимательными с партнерами и не полагаться на мнение посторонних.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбам удастся преодолеть серьезный кризис в отношениях и признать ошибки. Это даст новый импульс личной жизни и выведет общение с партнером на новый уровень.