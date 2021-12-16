Евросоюз передал Нацполиции мобильные лаборатории

Сегодня, 16 декабря, Европейский Союз передал Национальной полиции мобильные лаборатории для инспекторов-криминалистов. Все они стоят около полумиллиона евро. Их получат 9 областей Украины. ﻿Об этом, ссылаясь на сообщение Консультативной Миссии Европейского Союза, сообщает Сегодня.

Мобильные лаборатории для инспекторов-криминалистов Нацполиции

Работа станет еще эффективнее

Благодаря оборудованию, полиция сможет более эффективно расследовать тяжкие преступления и бороться с организованной преступностью.

Оборудование закуплено в рамках программы "Поддержка реформ в области верховенства права в Украине в сфере деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-Полиция), которая реализует ЮНОПС при финансовой поддержке ЕС в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине (КМЕС).

Мобильные лаборатории для инспекторов-криминалистов Нацполиции

Какая цель программы?

Общая цель программы – способствовать реформе системы верховенства права в Украине и внедрять передовой опыт ЕС и других стран в этой области.

"Качественное расследование правонарушений – залог привлечения виновных к ответственности и всеобщего снижения уровня преступности. Поэтому сегодня мы передаем Нацполиции десять мобильных криминалистических лабораторий, которые будут использоваться в девяти областях Украины. Благодаря этому оборудованию следователи смогут качественнее проводить осмотр места происшествия, обеспечивать сбор, хранение и защиту доказательств" , – отметил руководитель отдела "Надлежащее управление и верховенство права" Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю.

Мобильные лаборатории для инспекторов-криминалистов Нацполиции

Кто получит лаборатории

Лаборатории отправятся в Киевскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Кировоградскую, Винницкую, Хмельницкую, Полтавскую, Черновицкую области.

Каждая из мобильных лабораторий оборудована криминалистическими, баллистическими, трасологическими (для обнаружения и извлечения отпечатков пальцев, обуви, шин, следов взлома, укусов и т.п.) и биологическими чемоданами, с помощью которых полицейские будут эффективнее проводить все стадии досудебного расследования:

осмотр места происшествия,

обнаружение улик,

сбор улик,

хранение улик,

защита улик.

Мобильные лаборатории для инспекторов-криминалистов Нацполиции

Также в состав наборов входят средства индивидуальной защиты (костюмы, маски, перчатки), материалы для хранения вещественных доказательств и инструменты для сбора биологического материала.

Национальная академия внутренних дел также получает оборудование для практического обучения будущих экспертов-криминалистов методикам осмотра места происшествия и сбора вещественных доказательств.

Мобильные лаборатории для инспекторов-криминалистов Нацполиции

Дополнительные тренинги для инспекторов-криминалистов

Для инспекторов-криминалистов в регионах, которые получат новое оборудование, проведут ряд тренингов.

"Качество собранных полицией вещественных доказательств особенно важно для успешной борьбы с оргпреступностью и противодействия тяжким преступлениям. Оборудование, которое мы передаем сегодня, позволит полиции Украины делать это более тщательно" , — сказал заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау.

Мобильные лаборатории для инспекторов-криминалистов Нацполиции

"Реформа полиции – ключевой компонент более широкого круга реформ правоохранительного сектора Украины. Программа "ПРАВО-Полиция", которую внедряет ЮНОПС при финансовой поддержке ЕС и в сотрудничестве с МВД и Нацполицией, имеет честь способствовать трансформации сектора для того, чтобы полиция работала эффективно, по современным подходам и с уважением к правам человека. Мы стремимся обеспечить поставки первоклассного оборудования и привлекать передовой профессиональный опыт для того, чтобы полиция могла на всех уровнях эффективно противостоять тяжким преступлениям и организованной преступности" , — отметил руководитель программ регионального офиса ЮНОПС Марко Вуячич.