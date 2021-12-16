Евросоюз передал Нацполиции мобильные лаборатории
Сегодня, 16 декабря, Европейский Союз передал Национальной полиции мобильные лаборатории для инспекторов-криминалистов. Все они стоят около полумиллиона евро. Их получат 9 областей Украины. Об этом, ссылаясь на сообщение Консультативной Миссии Европейского Союза, сообщает Сегодня.
Работа станет еще эффективнее
Благодаря оборудованию, полиция сможет более эффективно расследовать тяжкие преступления и бороться с организованной преступностью.
Оборудование закуплено в рамках программы "Поддержка реформ в области верховенства права в Украине в сфере деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-Полиция), которая реализует ЮНОПС при финансовой поддержке ЕС в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине (КМЕС).
Какая цель программы?
Общая цель программы – способствовать реформе системы верховенства права в Украине и внедрять передовой опыт ЕС и других стран в этой области.
"Качественное расследование правонарушений – залог привлечения виновных к ответственности и всеобщего снижения уровня преступности. Поэтому сегодня мы передаем Нацполиции десять мобильных криминалистических лабораторий, которые будут использоваться в девяти областях Украины. Благодаря этому оборудованию следователи смогут качественнее проводить осмотр места происшествия, обеспечивать сбор, хранение и защиту доказательств", – отметил руководитель отдела "Надлежащее управление и верховенство права" Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю.
Кто получит лаборатории
Лаборатории отправятся в Киевскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Кировоградскую, Винницкую, Хмельницкую, Полтавскую, Черновицкую области.
Каждая из мобильных лабораторий оборудована криминалистическими, баллистическими, трасологическими (для обнаружения и извлечения отпечатков пальцев, обуви, шин, следов взлома, укусов и т.п.) и биологическими чемоданами, с помощью которых полицейские будут эффективнее проводить все стадии досудебного расследования:
- осмотр места происшествия,
- обнаружение улик,
- сбор улик,
- хранение улик,
- защита улик.
Также в состав наборов входят средства индивидуальной защиты (костюмы, маски, перчатки), материалы для хранения вещественных доказательств и инструменты для сбора биологического материала.
Национальная академия внутренних дел также получает оборудование для практического обучения будущих экспертов-криминалистов методикам осмотра места происшествия и сбора вещественных доказательств.
Дополнительные тренинги для инспекторов-криминалистов
Для инспекторов-криминалистов в регионах, которые получат новое оборудование, проведут ряд тренингов.
"Качество собранных полицией вещественных доказательств особенно важно для успешной борьбы с оргпреступностью и противодействия тяжким преступлениям. Оборудование, которое мы передаем сегодня, позволит полиции Украины делать это более тщательно", — сказал заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау.
"Реформа полиции – ключевой компонент более широкого круга реформ правоохранительного сектора Украины. Программа "ПРАВО-Полиция", которую внедряет ЮНОПС при финансовой поддержке ЕС и в сотрудничестве с МВД и Нацполицией, имеет честь способствовать трансформации сектора для того, чтобы полиция работала эффективно, по современным подходам и с уважением к правам человека. Мы стремимся обеспечить поставки первоклассного оборудования и привлекать передовой профессиональный опыт для того, чтобы полиция могла на всех уровнях эффективно противостоять тяжким преступлениям и организованной преступности", — отметил руководитель программ регионального офиса ЮНОПС Марко Вуячич.