В Германии считают, что у Шольца проблемы из-за "предательства" Меркель

Разоблачение о "предательстве" предыдущего канцлера ФРГ из-за блокирования ею в НАТО поставок партий вооружений теперь создает проблему для нового правительства под руководством канцлера Олафа Шольца, сообщает Укринформ.

Он получил тяжелое наследие из-за новых разоблачений относительно политики Меркель в отношении России, говорится в статье немецкого издания Welt.

Отказ Германии предоставить Украине средства самообороны против России уже давно является проблемой конфликта между Киевом и Берлином. После нападения России на Украину в 2014 году Германия даже отказалась предоставить Украине защитные жилеты и шлемы, которые просили украинцы для защиты своих солдат, а также годами отказывала в предоставлении машин скорой помощи для эвакуации раненых или срочно необходимого медицинского оборудования, напоминает издание.

Германия и по сегодняшний день не хочет предоставлять никакого оборонительного оружия Киеву, что помогло бы стране бороться с новой российской атакой. Однако, то, что стало известно о вето Берлина, "поднимает немецкое отношение к отказу на абсолютно новый уровень – и вызывает сомнения по поводу того, на чьей стороне стоит Берлин в украинском вопросе" , пишет автор.

Украина пыталась получить два вида вооружения через Агентство закупок НАТО (NSPA), выбрав этот маршрут, поскольку NSPA позволял получить более низкие цены, чем Украина получила бы в двустороннем порядке. И именно в момент, когда Киев уже оплатил заказ из Литвы, Германия "ударила Украине ножом в спину" . Тогда украинцы были удивлены и шокированы. Они пытались решить проблему на рабочем уровне с немцами, но безуспешно. В конце мая Киев получил очередной отказ, поскольку Берлин снова наложил вето. Это произошло после того, как Россия уже сгруппировала войска перед границей с Украиной. И когда президент Владимир Зеленский снова поднял этот вопрос во время визита Меркель в Киев в августе, канцлер лишь холодно отмахнулся от него, говорится в материале.

"Шокирующая новость о вето Германии на поставки оружия Агентством НАТО по поддержке и закупкам стала огромным шоком для украинского общества. Потому что речь шла о сугубо символическом количестве орудий, крайне необходимых для национальной обороны. Этим оружием вы не можете отбить Донбасс или Крым" , – сказал в комментарии Welt посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Он считает тезис о том, что это может спровоцировать Россию, пропагандируемый в правительственных кругах Германии, "смешным" , ведь Москва неделями открыто угрожает оккупировать Украину и уничтожить ее государственность беспрецедентным размещением войск вдоль нашей границы.

"Этот горький, непонятный отказ привел к огромной потере доверия Киева к Германии, что также могло бы иметь разрушительные последствия для посреднической роли Берлина в нормандском формате", – говорит Мельник.

Репутация Германии уже пострадала из-за завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Новые разоблачения теперь создают впечатление, что Берлин больше на стороне России, чем Украины. Соцсети страны уже призывают бойкотировать немецкие товары, говорится в статье.

Сложившаяся ситуация становится проблемой для правительства Шольца, и угрожает полностью подорвать доверие к Берлину в Украине, и это в то время, когда Россия готовит очередную войну.

"Именно перед лицом этой острой российской угрозы Украину оставляют в беде", – заявил посол.

Мельник призвал новое правительство "наконец отказаться от блокады, и срочно предоставить Украине оборонительное вооружение" . Речь идет, прежде всего, о том, чтобы защитить украинское воздушное пространство от российских бомбардировщиков и ракет, а побережье – от российских военных и десантных кораблей. Германия должна помочь укрепить обороноспособность Украины и поднять цену за новую атаку Путина, подчеркнул украинский дипломат.