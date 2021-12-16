Цена на газ в Европе взлетела после заявлений об СП-2

Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с октября превысила отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, пишет Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Цена газа стабильно растет с начала недели после заявления главы МИД ФРГ о том, что СП-2 пока не может быть сертифицирован, а также на фоне быстрого уменьшения объемов газа в европейских газохранилищах.

В понедельник газ стоил более 1300 долларов за тысячу кубометров, во вторник – перевалил за 1400, вчера стоил уже более 1500 долларов за тысячу кубометров.

А сегодня, после заявлений немецкого федерального агентства, что "Северный поток-2" в первой половине 2022 года не сертифицируют, она взлетела еще выше.

К ценам на газ Европе привязаны внутренние цены в Украине для промышленных потребителей.