Политолог дал Зеленскому и Байдену одинаковый совет
Позитивному для Украины решению военного кризиса, устроенного Россией на наших границах, мешают два человека – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. А чтобы добиться позитива, их необходимо уволить, сообщает Сегодня.
Такое заявление сделал политолог, старший эксперт Гудзоновского института в Вашингтоне (США) Андрей Пионтковский в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина 24".
Не то советуют
"Я бы очень пожелал двум замечательным президентам Байдену и Зеленскому избавиться от двух своих советников – от Салливана и от Ермака. Это очень позитивно скажется на всем развитии ситуации", – считает Пионтковский.
По мнению политолога, ситуация вокруг Украины разрешится в ближайшие дни в Вашингтоне. И исход будет зависеть от того – чья линия победит.
"Все сейчас зависит от того, уволят ли Салливана. Салливан, видимо, согласовал со своими московскими кураторами (нынешнюю позицию США по санкциям – ред.). На своем брифинге он говорил – давайте будем вводить эти адские санкции только после того, как Путин совершит масштабное вторжение вглубь Украины, а пока давайте даже заморозим текущие военные поставки. И на следующий день администрация их заморозила. А у Москвы есть достаточно инструментов разрушения украинской государственности без полномасштабного вторжения. Это если завтра будут какие-то провокации на Донбассе (а они наверняка будут, после того как Путин обвинил Украину в геноциде русских), тот же Салливан скажет, ну, да, это неприятно, но это же не полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому не надо вводить санкции", – заявил Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24".