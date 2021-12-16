Политолог дал Зеленскому и Байдену одинаковый совет

Позитивному для Украины решению военного кризиса, устроенного Россией на наших границах, мешают два человека – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. А чтобы добиться позитива, их необходимо уволить, сообщает Сегодня.

Такое заявление сделал политолог, старший эксперт Гудзоновского института в Вашингтоне (США) Андрей Пионтковский в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Не то советуют

"Я бы очень пожелал двум замечательным президентам Байдену и Зеленскому избавиться от двух своих советников – от Салливана и от Ермака. Это очень позитивно скажется на всем развитии ситуации" , – считает Пионтковский.

По мнению политолога, ситуация вокруг Украины разрешится в ближайшие дни в Вашингтоне. И исход будет зависеть от того – чья линия победит.