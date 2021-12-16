Ракета КНР при выходе на орбиту сломалась и уничтожила два спутника

Ракета Kuaizhou-1A китайской коммерческой компании должна была попасть на орбиту 14 декабря, и была запущена с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби, сообщает Сегодня.

На борту находились два спутника Geespace, которые должны были протестировать автономную навигационную систему.

Китайские государственные СМИ подтвердили провал с запуском ракеты в новостях. Они отметили, что Kuaizhou-1A не смогла выполнить нормальный взлет.

Конкретные причины сбоя в запуске миссии анализируются и исследуются, заверили специалисты из Пекина.

Ранее Китай успешно вывел на орбиту ретрансляционный спутник "Тяньлянь II-02".

Всего за последние 10 дней Пекин запустил в космос не менее шести спутников.