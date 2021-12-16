При нападении на Украину РФ отключат от SWIFT, а "СП-2" заморозят – резолюция
Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал руководящие институты Евросоюза подготовить экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину. В частности, речь идет об отключении страны от платежной системы SWIFT, сообщает Обозреватель.
Документ поддержали 548 депутатов, против выступили 69, а 54 политика – воздержались, говорится в пресс-релизе. В резолюции сказано, что Европарламент осуждает наращивание военной мощи РФ возле Украины и призывает Кремль вывести силы и прекратить угрозы в сторону соседнего государства.
По мнению европейских политиков, наращивание военного потенциала страны-агрессора является, в том числе, инструментом для получения политических уступок от Запада за счет Украины. Депутаты также подчеркнули, что будущее Украины в НАТО будет определяться только странами-членами Североатлантического Альянса и украинским государством.
О чем говорится в резолюции Европарламента:
- Евросоюз должен предупредить Россию о высокой политической и экономической цене в случае новой агрессии против Украины. ЕС не должен ждать вторжения прежде, чем принимать меры.
- Санкции должны касаться военных, участвующих в планировании возможного вторжения, ближайшего окружения и олигархов "в орбите президента России и их семей". Речь идет про замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, исключение РФ из SWIFT, нарушение финансирования разведывательных служб страны.
- ЕС должен предпринять шаги по снижению зависимости от импорта энергоносителей из России за счет тесной взаимосвязи энергетических инфраструктур ЕС и Украины.
- "Северный поток-2" нельзя запускать независимо от его соответствия положениям Газовой директивы ЕС.
- РФ должна принимать участие в переговорах в Нормандском формате относительно ситуации на Донбассе.
Отметим, что издание CNN со ссылкой на свои источники заявило, что Администрация президента США Джо Байдена не исключает отключение страны-агрессора от межбанковской системы SWIFT. В то же время в Кремле назвали такие сообщения "информационной истерикой".