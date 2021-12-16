Стали известны соперники сборной Украины в Лиге наций

В сборной Украины по футболу узнали, кто будет их соперниками в третьем сезоне Лиги наций. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Сегодня".

Национальная команда Украины сыграет в дивизионе В против сборных Шотландии, Ирландии и Армении.

Матчи группового турнира пройдут с июня по сентябрь 2022 года, а финальная часть дивизиона А – летом 2023-го.

Телеграм-канал PavlovskyNews дополняет, что формат квалификации Чемпионата Европы по футболу-2024 еще не утвержден, поэтому пока неизвестно, как команды могут получить путевки в стыковые матчи этого турнира через Лигу наций.