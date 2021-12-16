Депутаты продлили себе новогодние каникулы

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения шестой сессии парламента девятого созыва, отложив пленарные заседания еще на неделю. Соответствующее постановление №6429 поддержали на заседании Рады в четверг 243 депутата. Об этом, ссылаясь на пресс-службу парламента, сообщает Сегодня.

Согласно информации, размещенной на сайте Рады, инициаторами проекта постановления №6429 стали народные депутаты Ярослав Железняк (фракция "Голос"), Виктор Бондарь и Тарас Батенко (депутатская группа "Доверие").

"Первые пленарные заседания Верховной Рады после Нового года состоятся с 24 по 28 января. В то же время, на неделю с 17 по 21 января предусмотрена работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). 28 января Рада закроет текущую сессию, новая сессия начнется с 1 февраля" , – говорится в постановлении.

Принятие проекта постановления позволит более эффективно организовать работу Верховной Рады в январе 2022 года.

В этом месяце парламент уже вносил изменения в календарный план на январь отменив запланированную сессионную неделю с 11 по 14 января. Вместо заседаний нардепы якобы должны были работать с избирателями. В то же время пленарную неделю тогда перенесли на 17 – 21 января.