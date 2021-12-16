Kyiv Jewish Forum: почему Израиль – лидер в стартапах

15-16 декабря в режиме онлайн-конференции проходит Kyiv Jewish Forum-2021. Форум основан по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. В этом году мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем, сообщает Обозреватель.

Среди основных тем обсуждения на форуме – Израиль как стартап-нация номер один в мире и успешный израильский опыт, который могут перенять другие страны.

Как Израиль стал мировым лидером в области стартапов

Генеральный директор и соучредитель израильского стартапа See Tree, специализирующийся на применении искусственного интеллекта для управления сельскохозяйственными фермами, Исраэль Тал Паз, выступая на форуме, раскрыл основные составляющие успеха Израиля как передового стартап-государства.

Соучредитель израильского стартапа See Tree Исраэль Тал Паз

По его словам, одной из движущих сил для израильтян есть вызовы, с которыми приходится сталкиваться каждый день. В частности, речь идет об ограниченности ресурсов и проблемах с безопасностью.

"У нас не так много ресурсов. У нас есть маленькая территория. У нас нет воды в Израиле, мы пустыня. Также у нас много проблем с безопасностью. Это заставляет нас и других людей работать вместе, быть новаторами и проявлять творческий подход во всем том. , что мы делаем" , – рассказал Тал Паз.

Также он отметил важность военной службы, которую проходят молодые ребята в обязательном порядке.

"В 18 лет все ребята в Израиле идут на военную службу на два-три года. И на этой службе мы многому учимся. Мы учимся ценностям, командной работе, профессионализму, порядочности и дисциплине" , – подчеркнул он.

Кроме того, создатель See Tree считает, что в Израиле создана максимально благоприятная среда для развития бизнеса, в которой компании помогают друг другу в создании уникальных продуктов и решений.

"В Израиле очень мощная экосистема компаний и групп, которые помогают создавать новые предприятия и преодолевать серьезные вызовы. Эта экосистема действительно побуждает молодых людей собираться вместе и делать что-нибудь ценное" , – отметил он.

По его мнению, командная работа и качественное образование являются фундаментальными основами успеха не только в Израиле, но и в любой другой стране.

"Любое место, где вы собираете вместе хороших людей, обучаете их, даете им ценности, позволяете им добиваться успеха и терпеть неудачи, где вы помогаете им на протяжении всего пути, вы поощряете это все и двигаетесь вперед" , – подытожил Тал Паз.

Почему привлечь $50 млн инвестиций легче, чем 1-3 млн

Предпринимателю, привлекающему инвестиции для своего бизнес-проекта, как ни странно, будет труднее собрать на старте один-два или три миллиона долларов, чем позже – пятьдесят миллионов.

Об этом рассказал во время выступления на третьем Kyiv Jewish Forum соучредитель компании Tel Aviv University Ventures Нимрод Коэн, отвечая на вопрос модератора панели по инвестициям, основателя KJF, президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса и венчурного инвестора в технологический сектор Израиля Бориса Ложкина, почему инвесторы предпочитают вложения в бизнес-проекты на поздних стадиях реализации. По мнению Коэна, это происходит, потому что на поздних стадиях уже можно видеть результаты.

Tel Aviv University Ventures, соучредителем которой является Коэн, следует другой стратегии и инвестирует в проекты именно на ранних стадиях.

Борис Ложкин и Нимрод Коэн

"Мы считаем, что очень важно поддерживать израильских предпринимателей и технологии на самом раннем этапе, потому что без денег на ранней стадии не было бы "единорогов" позже. Я имею в виду, что на стадии роста может быть куча денег, но если у вас не будет детей, то у вас не будет и юристов, врачей и других, не правда ли?" , — объяснил Коэн.

Tel Aviv University Ventures представляет собой венчурный фонд при Тель-Авивском университете. Инвестирование на ранних стадиях в университетские проекты позволяет не потерять многие потенциально ценные продукты, которые не родились бы без поддержки. В Израиле такой фонд, созданный университетом, пока единственный. Но, по словам Коэна, в США подобные инструменты для инвестирования создают такие ведущие университеты как Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Беркли.

Коэн также отметил, что при инвестировании на ранних стадиях ключевое значение имеет не продукт, а команда, способная поменять продукт по требованию рынка. Опыт инвестирования Коэна в 60 компаний показывает, что со временем все они делают нечто иное, чем то, что они описывали, когда привлекали первые инвестиции.

"Это потому, что это жизнь. Вы думаете, что будете что-нибудь делать. Затем вы видите конкуренцию, встречаетесь со своими клиентами, все меняется, поэтому для нас, безусловно, команда является самой важной частью" , — сказал Коэн.

Как израильская компания Redefine Meat создает конкуренцию производителям животного мяса

Во время панели Kyiv Jewish Forum, посвященной сектору высоких технологий, Борис Ложкин пообщался с генеральным директором компании Redefine Meat Эшхаром Бен-Шитритом о будущем пищевой промышленности. Бен-Шитрит рассказал, что его компания производит мясо из растительных ингредиентов, и в ближайшие 20-30 лет она может стать самой крупной мясоперерабатывающей компанией в мире, создав конкуренцию традиционным производителям.

Redefine Meat – мясная компания, но она полагается на технологии и экологически чистые ингредиенты, разрабатывая и производя высококачественные продукты, заменяющие мясо. Они уже доступны в ресторанах Израиля, а теперь и в Европе.

"Все экологично, здорово. И, вместо того чтобы получать мясо от коров, мы используем технологию 3D-печати, которую мы разработали здесь, в Израиле" , — рассказал Бен-Шитрит.

Генеральный директор Redefine Meat Эшхар Бен-Шитрит

По словам Бен-Шитрита, основной причиной создания компании послужило то, что он любит мясо, но в свое время перестал его есть.

"Я хочу вернуться к употреблению мяса, но на самом деле мы около четырех лет назад поняли, что мясная промышленность является одной из самых сложных отраслей на планете. Это огромная отрасль. Это 1,5 триллиона долларов, и это наносит вред планете, потому что у нас не хватает пищи, у нас не хватает воды, и мы не имеем так много места, а коровы действительно потребляют больше воды, занимают больше места и съедают больше пищи, чем все человечество, и к тому же производят больше выбросов, чем весь транспортный сектор" , — пояснил он.

Борис Ложкин отметил, что в Украине аграрный сектор является важной частью экономики, поэтому предположил, что Redefine Meat уже сейчас может создавать определенную угрозу для традиционного, классического сельского хозяйства.

Бен-Шитрит согласился, что крупные мясные компании во всем мире видят в этом угрозу, но "понадобится еще от 20 до 30 лет, пока мы не станем крупнейшей мясоперерабатывающей компанией в мире".