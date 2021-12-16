Нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца

Самый важный минерал для сердца – магний. Из пищи получить необходимое количество магния практически нереально. В организме современного человека запас его – просто мизерный. И даже этот мизерный запас мы расходуем на защиту от смога, пестицидов и других токсических веществ, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Не говоря уже о том, сколько мы расходуем магния при стрессе и при приеме лекарств (например, мочегонных, контрацептивов и антибиотиков). Об этом рассказала нутрициолог Юлия Хелс.

Магний важен для всех органов и систем организма:

При сердечно-сосудистых заболеваниях (нормализует ритм, снижает давление, снимает спазм сосудов),

При нарушении метаболизма сахара – этот минерал играет важнейшую роль при инсулинорезистентности.

При осложнениях беременности.

Помогает избежать преэклампсии, отечности и судорог.

При астме – магний способствует расслаблению гладкой мускулатуры бронхов и уменьшает хрипы.

При мигренях.

Прием магния просто необходим при:

Фибромиалгии Нарушении нервной и мозговой деятельности Остеопорозе Росте мышечной массы при силовых упражнениях ПМС

Магний нужен даже при ПМС (фото: pexels.com)

Симптомы дефицита магния

Сердцебиение

Апатия, усталость

Тревожность, панические атаки, бессонница

Спазмы конечностей, дергаются веки и глаза

Спазмы мышц, в том числе, нарушается моторика желудочного тракта (нарушение стула, бурление, вздутие)

Тяга к сладкому

Нарушение цикла

Проблемы с гормонами

Ежедневная норма – 400 мг.

Перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.