Нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца

Нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца
Фото: Рixabay

Самый важный минерал для сердца – магний. Из пищи получить необходимое количество магния практически нереально. В организме современного человека запас его – просто мизерный. И даже этот мизерный запас мы расходуем на защиту от смога, пестицидов и других токсических веществ, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Не говоря уже о том, сколько мы расходуем магния при стрессе и при приеме лекарств (например, мочегонных, контрацептивов и антибиотиков). Об этом рассказала нутрициолог Юлия Хелс.

Магний важен для всех органов и систем организма:

  • При сердечно-сосудистых заболеваниях (нормализует ритм, снижает давление, снимает спазм сосудов),
  • При нарушении метаболизма сахара – этот минерал играет важнейшую роль при инсулинорезистентности.
  • При осложнениях беременности.
  • Помогает избежать преэклампсии, отечности и судорог.
  • При астме – магний способствует расслаблению гладкой мускулатуры бронхов и уменьшает хрипы.
  • При мигренях.

Прием магния просто необходим при:

  1. Фибромиалгии
  2. Нарушении нервной и мозговой деятельности
  3. Остеопорозе
  4. Росте мышечной массы при силовых упражнениях
  5. ПМС
При сердечно-сосудистых заболеваниях: нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца

Магний нужен даже при ПМС (фото: pexels.com)

Симптомы дефицита магния

  • Сердцебиение
  • Апатия, усталость
  • Тревожность, панические атаки, бессонница
  • Спазмы конечностей, дергаются веки и глаза
  • Спазмы мышц, в том числе, нарушается моторика желудочного тракта (нарушение стула, бурление, вздутие)
  • Тяга к сладкому
  • Нарушение цикла
  • Проблемы с гормонами

Ежедневная норма – 400 мг.

Перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.

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