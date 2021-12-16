Нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца
Самый важный минерал для сердца – магний. Из пищи получить необходимое количество магния практически нереально. В организме современного человека запас его – просто мизерный. И даже этот мизерный запас мы расходуем на защиту от смога, пестицидов и других токсических веществ, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Не говоря уже о том, сколько мы расходуем магния при стрессе и при приеме лекарств (например, мочегонных, контрацептивов и антибиотиков). Об этом рассказала нутрициолог Юлия Хелс.
Магний важен для всех органов и систем организма:
- При сердечно-сосудистых заболеваниях (нормализует ритм, снижает давление, снимает спазм сосудов),
- При нарушении метаболизма сахара – этот минерал играет важнейшую роль при инсулинорезистентности.
- При осложнениях беременности.
- Помогает избежать преэклампсии, отечности и судорог.
- При астме – магний способствует расслаблению гладкой мускулатуры бронхов и уменьшает хрипы.
- При мигренях.
Прием магния просто необходим при:
- Фибромиалгии
- Нарушении нервной и мозговой деятельности
- Остеопорозе
- Росте мышечной массы при силовых упражнениях
- ПМС
Магний нужен даже при ПМС (фото: pexels.com)
Симптомы дефицита магния
- Сердцебиение
- Апатия, усталость
- Тревожность, панические атаки, бессонница
- Спазмы конечностей, дергаются веки и глаза
- Спазмы мышц, в том числе, нарушается моторика желудочного тракта (нарушение стула, бурление, вздутие)
- Тяга к сладкому
- Нарушение цикла
- Проблемы с гормонами
Ежедневная норма – 400 мг.
Перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.