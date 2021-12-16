Езда по выбоинам: самые частые ошибки водителей

Дороги в Украине становятся лучше, но не все и не везде. Поэтому каждый водитель сталкивается с ситуацией, когда ему приходится прыгать на своей машине по неровностям, ямам и выбоинам, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Как правильно ездить по таким дорогам, чтобы не повредить автомобиль, и какие типичные ошибки делают водители – читайте ниже.

Самые частые ошибки водителей

Чаще всего водитель влетает в яму из-за большой скорости автомобиля. Он не успевает увидеть яму и замечает ее в тот момент, когда объехать ее уже невозможно.

Расслабляться за рулем категорически противопоказано. Нужно соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами и двигаться с такой скоростью, которая позволит быстро отреагировать на проблемы с дорогой.

Вторая ошибка водителей – увидев яму многие пытаются затормозить в последний момент и в результате попадают в нее еще жестче.

Пружины в такой ситуации и так находятся в сдавленном состоянии, а удар становится более сильным, чем при обычном движении. И это приводит к повышенному риску повреждения автомобиля.

К чему может привести попадание автомобиля в яму

Самое печальное последствие – повреждение автомобиля. Первыми под ударом оказывается колеса машины, диски и шины. Может появиться грыжа или боковой порез.

Далее может пострадать подвеска и рулевое управление. Если удар был очень сильным и первый осмотр сразу не выявил никаких повреждений, это не значит, что все в порядке.

Проблемы могут проявиться только через некоторое время и как правило – в самый неподходящий момент.

Как правильно ездить по ямам

Если вы не можете избежать попадания в яму – проезжайте через нее. Сбросьте скорость и помните, что рядом с вами есть другие участники движения и ваши маневры могут оказаться для них неожиданными и непонятными.

Не создавайте аварийную ситуацию, постарайтесь действовать без резких движений и пируэтов на дороге.

Если затормозить не получается, то проезжайте по яме по прямой, держите газ ровно. Не добавляйте газ, как это советуют эксперты для разгрузки колес.

Такие действия могут привести к сильному воздействию на трансмиссию и есть риск при заднем приводе заноса машины.

Если вы пытаетесь объехать яму, то помните о том, что слева находится полоса встречного движения, сзади тоже едут автомобили.

Не факт, что все воители внимательно следят за обстановкой на дороге.

Часто самым оптимальным поведением становится пример водителя на автомобиле, который едет перед вами.

Не скидывайте скорость, если ямы можно проехать без потери импульса. Постарайтесь быстро оценить ее размер, глубину и после этого решайте, как вам поступать.

В местах, где очень много мелких ям, снижайте скорость и проезжайте этот участок дороги плавно, без резких движений.