Локдауна не будет, но маски останутся надолго – Шмыгаль

Высокие темпы вакцинации – свыше 1 млн человек в неделю – позволяют Украине избегать введения локдауна в условиях пандемии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это ключевой фактор, который позволяет говорить бизнесу, что локдауна не будет", – сказал он на организованном медиахолдингом НВ гала-ивенте "Украина и Мир 2022" в Киеве в четверг.

Премьер напомнил, что уровень вакцинации в Украине уже превысил 40%.

В то же время, Шмыгаль подчеркнул, что отдельные ограничительные меры – в частности, ношение масок, будут сохраняться еще достаточно долго.

Он пояснил, что вакцинация полностью на защищает от инфицирования, однако, существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузку на медицинскую систему.