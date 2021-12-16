Украина – в фаворитах: нашу сборную уже боятся в Лиге наций

Наставник сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций. Его команде предстоят поединки против сборной Украины, сообщает Сегодня.

Сегодня прошла жеребьевка Лиги наций. Сборная Украины попала в группу к Шотландии, Ирландии и Армении.

Главный тренер армянской команды испанец Хоакин Капаррос назвал нашу команду фаворитом квартета.

"Мы попали в очень сильную группу, в которой есть команда, которая в прошлом турнире играла в Лиге А. То, что мы будем соревноваться с такими сборными, означает, что мы прогрессируем и имеем соответствующий уровень.