РФ использует против Украины не только военную силу – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Илгварсом Клявой. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию в мире и регионе, уделив основное внимание ситуации на Востоке Украины в контексте продолжающейся гибридной агрессии РФ.

Стороны также коснулись вопроса украинско-латвийского сотрудничества и обозначили перспективные направления его углубления.

По словам Данилова, несмотря на то, что ситуация на фронте в связи с агрессивными действиями РФ остается сложной, Украина готова дать агрессору адекватный ответ.

"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает Закон Украины "Об основах национального сопротивления", наши силы территориальной обороны и способность общества к сопротивлению будут значительно усилены", – сказал он.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что российский агрессор не ограничивается военным измерением, а пытается действовать в Украине из-за своей "пятой колонны" .

Данилов также подчеркнул, что для эффективного противодействия агрессивным действиям РФ необходима консолидация усилий "настоящих партнеров" .

"Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ", – добавил он.

В свою очередь, Илгварс Клява заверил в неизменности поддержки Латвией Украины на ее пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности над временно оккупированными территориями.

Посол также добавил, что недавно посетил район проведения Операции Объединенных сил, где во время общения с военнослужащими "собственными глазами увидел, как они защищают страну и существование своей нации" .

Также он выразил готовность его страны углублять сотрудничество между нашими государствами и дальше поддерживать Украину на международной арене.