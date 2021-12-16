Достойно премии Дарвина – эксперты о ребрендинге канала "Рада"

В первый же день работы обновленного телеканала "Рада" там взбунтовались журналисты из-за промо-ролика, который не был с ними согласован. В этом ролике непрозрачно намекалось на то, что канал "Рада" будет хвалить власть и ругать оппозицию, пишет Анастасия Товт, Страна UA.

А сегодня в прямом эфире канала произошел курьез с участием экс-президента Украины, а ныне парламентария Петра Порошенко. Он устроил допрос ведущим "Рады", спросив, откуда взялись деньги на ребрендинг и обустройство новой студии канала прямо в кулуарах Верховной Рады.

А далее взбунтовались все оппозиционные фракции парламента, заявив, что телеканал "Рада" существует на деньги налогоплательщиков, а потому должен освещать деятельность всех политических сил, а не только партии власти.

О чем говорит серия скандалов на старте "нового старого медиа" и удастся ли власти сделать "Раду" рупором президента Владимира Зеленского – далее в материале.

Положено мочить оппозицию

С помощью ребрендинга Офис президента пытается перестроить телеканал "Рада" под свои нужды и превратить в лояльный информационный телеканал, подконтрольный Владимиру Зеленскому. Однако, первые же дни его работы показали, что попытка превратить госканал в имитацию частного конкурентоспособного СМИ потерпела крах.

Все началось с промо-ролика, который распространился накануне перезапуска "Рады" в интернете. В этом видео снялись новые ведущие канала "Рада", а закадровый голос на их фоне говорил о работе с властью и троллил оппозицию.

На следующий день ближе к вечеру на официальной Фейсбук-странице "Рады" появилось сообщение от лица редакции, которая открестилась от этого видео – заявив, что закадровый текст сотрудники и руководство канала не одобряли, и перед публикацией не видели. Это, мол, самодеятельность некой частной компании, которая взялась производить для "Рады" контент.

Так, директор канала "Рада" Вадим Перенчук в комментарии "Стране" заявил, что итоговый промо-ролик с ним никто не согласовал. Однако, на вопрос о том, кто, в таком случае, "дал добро" на его публикацию, Перенчук отвечает уклончиво.

"Промо-ролика в эфире не было. Вы же не в эфире "Рады" его увидели. И я точно так же его увидел. Это были какие-то рабочие материалы компании, с которой мы начали сотрудничество. Я проговорил, что это не соответствует нашей редакционной политике. Мы не можем давать оценки оппозиции, допускать оценочные суждения. Есть политическая позиция народных депутатов. Это и отличает государственное предприятие от частных компаний. Я отвечаю за эфир. Официально ролик этот нигде никто не размещал", – заявил Перенчук.

В то же время, неофициально источники "Страны" рассказывают, что из-за этого видео в коллективе с первого же дня работы уже зреет бунт. Журналисты возмущены закадровым текстом в промо-ролике.

"Когда появился ролик, мы подофигели, поскольку финальную версию нам никто не показывал. Мы снялись в раскадровках, нам описали общее настроение по ролику, но финальный вариант с закадровым голосом никто не показал. Многие возмутились, поскольку текст неоднозначно намекал, что нам положено мочить оппозицию. И что мы будем облизывать Зеленского – он же Украина – он же власть. Руководство начало оправдываться, что это неумышленная подстава, и что выдали не согласованный текст. Говорили, что кто-то слил вторую версию ролика. Не утвержденную. Начался скандал, нас затроллили. Потом думали, что делать. В конце-концов начальство решило по-тупому откатать назад, сделав вид, что никакого отношения к ролику не имеют", – говорит один из журналистов канала "Рада".

На чьи деньги банкет

На этом скандалы "Рады" не закончились.

Уже сегодня в прямом эфире канала "Рада" произошел показательный инцидент: глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в прямом смысле слова ворвался в прямой эфир канала, где в это время давал интервью нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Порошенко поинтересовался у журналистов обновленного канала, "на чьи деньги банкет" . И заявил, что студия "Рады", размещенная прямо в кулуарах парламента, мешает работе народных депутатов.

"Я хочу, чтобы все зрители канала "Рада" знали, что незаконно потрачены деньги налогоплательщиков. Эти деньги были потрачены без системы "Прозорро". Это абсолютно коррупционная сделка. Эти указания Офиса президента мешают работе народных депутатов. И мы этого так не оставим", – заявил Порошенко.

После чего обратился к одной из новых ведущих канала "Рада" и посоветовал ей "не участвовать в этом скандале" .

"У Порошенко у самого есть "Пятый" и "Прямой" каналы. Но все-таки они частные. Кто там бенефициар и что там за финансирование – это уже другой вопрос. А вот "Рада" – канал государственный. И это нездоровое явление. По каким-то углам в Верховной Раде рассовывать камеры, ставить столы и стулья, делать какие-то включения, причем в пользу одной политсилы с соответствующими спикерами", – говорит политолог Вадим Карасев.

На самой "Раде" курьез с Петром Порошенко комментируют неохотно.

"Ну, что случилось? Народный депутат высказал свою позицию. Мы к ней относимся с уважением, понимаем его политическую позицию. Ну и все", – коротко прокомментировал ситуацию Вадим Перенчук.

Отметим, что другие оппозиционные фракции также возмутились ситуацией с "Радой".

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обвинила власти в попытке превратить телеканал в "рупор Зе-команды" и потребовала вернуть право всех фракций на проведение брифингов народных депутатов в прямом эфире.

"В противном случае, мы поставим вопрос о прекращении государственного финансирования канала и создании альтернативного парламентского вещания", – заявили в ОПЗЖ.

Отметим, что согласно утвержденному парламентом уставу, по которому работает госканал, "Рада" обязана давать слово представителям всех депутатских фракций и групп.

Собственно, это и вызывает самый главный вопрос – почему команда Зеленского не хочет сама профинансировать создание собственного частного телеканала (как это делают другие политики) для трансляции своей позиции, а решила использовать для этого существующий на деньги налогоплательщиков телеканал "Рада"?

Зарплаты на 20% выше рыночных

При этом, вопрос, который задает оппозиция, – откуда деньги на ребрендинг государственного телеканала? – интересует весь медиа-рынок. Ведь новых ведущих, которых созывали на "Раду" с других частных каналов, заманивали на работу зарплатами гораздо выше рыночных.

По информации "Страны", им предлагают зарплату на 20% выше рыночной. То есть, если ведущей утреннего времени на информационных телеканалах платят 15-20 тысяч гривен, то на "Раде" – 25-27 тысяч. И почти никто из сотрудников не оформлен официально.

На вопрос "Страны", как сам Перенчук оценивает первые дни работы обновленного канала "Рада", директор отвечает:

"Вот вам нравилось то, что было до этого на канале 20 лет? Другой вопрос, как это сделано, как это прокоммуницировано. Все делалось в спешке, очень быстро. Но это рабочая история. Мы выполняем государственные обязательства и предлагаем нормальный контент".

При этом, по информации источника "Страны" на канале, коллектив разбалансирован: многие на фоне постоянных скандалов и "зашкваров" уже начали отказываться от должностей и намерены уйти с канала по окончанию испытательного срока.

"Журналисты в ужасе. Второй день работы, и такие "качели". При этом, на амбразуру брошены не идеологи, технологи, редакторы и заказчики, а обычные ведущие, которые толком еще и не трудоустроены на канале, и вряд ли будут трудоустроены. Многим намекают, что они будут работать неофициально, как привлеченные ведущие формата гостей, чтобы не бюрократизировать процесс, и уйти от официальных оформлений. Многих это напрягает. Ведь это уголовная ответственность – неуплата налогов. Короче, дурдом. Плюс, начался понятийный конфликт со старым и новым привлеченным редактором, что вносит еще большую сумятицу в процесс", – рассказывает источник.

Формат вернут?

Сегодня, после совещания спикера с главами фракций, Юлия Тимошенко заявила, что принято решение вернуть вещание телеканала в прежний формат. Впрочем, на самом телеканале это не подтверждают.

Вадим Перенчук говорит, что каких-то конкретных решений еще не принято.

"На совещании лидеров фракций сегодня сказали, что канал "Рада" должен выполнять устав и постановление. Формат какой? Мы должны транслировать все, что происходит в зале Верховной Рады, брифинги и комитеты. Параллельно мы ведем трансляцию в Ютуб-канале. В уставе прописаны еще комитеты. И мы, в принципе, это выполняем. Но я не знаю, что может быть. Сейчас активно этот вопрос решается. Не исключаю, что будет более подробный разговор у нас с лидерами фракций. Ситуация меняется каждую минуту", – сказал Перенчук.

Он также списал отсутствие трансляций брифингов оппозиции на издержки "переходного периода" .

"Как все привыкли: раньше депутаты выходили, их объявляли, шла заставка, все ждали, а сейчас пока человек поднимается из зала — на канале начинаются новости, зритель не будет ждать, поэтому заполняется эта пауза. Вчера депутаты подошли и увидели, что идут новости, и не поняли, в чем дело. Вчера в первый день никто не сориентировался, но все уже проговорено", – говорит Перенчук.

Так или иначе, судя по скандальным первым дням работы "Рады", уже можно утверждать, что попытка "осовременить" гостелеканал и переформатировать его под политические нужды Офиса президента оказалась неудачной. Она вызывает протест как среди нардепов, так и среди журналистов – как "Рады", так и других СМИ.

"Парламентский телеканал "Рада" – это, в первую очередь, неретушированная трансляция заседаний Верховной Рады и возможность каждому народному депутату, фракциям и группам гарантированно и по справедливым правилам распространить свою прямую речь на граждан. Трансляция новостей, ток-шоу, авторские программы – это уже выход за пределы обозначенного Уставом парламентского телеканала нейтралитета", – высказывает свои опасения о работе канала глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он напоминает, что в ведущих странах Европы для честного производства политически нейтрального контента за деньги налогоплательщиков специально поддерживается модель общественного вещания. Примеры – британское BBC или шведское SVT.

"Резкий перезапуск канала "Рада" вызывает сопротивление и коллектива, и народных депутатов. Ведь нет уверенности, что редакционная политика сохранит нейтралитет. И депутаты, и украинцы привыкли, что на фоне разнообразия телеканалов есть этакая парламентская веб-камера. Если изображение из этой камеры будет "совершенствоваться" в больших современных ньюсрумах, есть риск потери объективности", – прогнозирует Сергей Томиленко.

Дефектно и ущербно

По мнению опрошенных экспертов, план сделать "Раду" рупором Зеленского не сработает. Вадим Карасев называет эту затею дефектной, ущербной и опасной.

""Рада" – это не канал президента. Не канал монобольшинства или исполнительной власти. Это канал законодательной власти и парламентаризма в целом. Он должен представлять интересы всех партий. А его хотят сузить только до монобольшинства. Как там оппозиция будет представлена? Понятно же, что вместо информирования о работе парламента и представления разных точек зрения ставится задача приводить в жизнь политику монопартии, моноправительства и монопрезидента. Изначально ребрендинг канала "Рада" обречен на неудачу. Никто – ни общество, ни оппозиция – не дадут монополизировать этот канал в интересах одной политсилы", – анализирует Карасев.

К тому же, "Рада" существует на бюджетные деньги. По словам Карасева, план Офиса президента, по факту, состоит в том, чтобы за деньги народа финансировать освещение деятельности президента и его партии "Слуга народа".

"Это не что иное, как нарушение закона, всех норм медийной деятельности и признак коррупции. Публичные финансы используются в частных партийных целях. Хотите – создавайте свой партийный канал на общественные пожертвования, членские взносы представителей партии, на деньги спонсоров. Но не за счет госбюджета", – отмечает Вадим Карасев.

Руководитель одного из крупных телеканалов сказал, что идея с перезапуском канала "Рада" была изначально мертворожденной.