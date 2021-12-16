Кулеба обсудит с помощницей Блинкена ее визит в Москву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен провести разговор с высокопоставленной чиновницей Госдепартамента США. Речь идет о Караль Донтфрид, которая уже консультировалась с Украиной перед ее визитом в Москву, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Об этом заявил Дмитрий Кулеба в эфире передачи "Право на власть". По словам Кулебы, речь пойдет о результатах визита американской чиновницы в Москву.

"Мы сейчас перенесли немного разговор. Я имею переговоры с Караль Донфрид, которая консультировалась с Украиной перед ее визитом в Москву. Сейчас должны проговорить результаты ее визита" , - сказал Кулеба.

Он добавил, что такая практика еще раз свидетельствует о том, что работает правило "ничего об Украине без Украины".