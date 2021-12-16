Закон о пересадке органов: что изменилось для трансплантологии

Пересаживать органы украинцам будут по-новому. Рада приняла закон, который вносит ряд изменений в уже существующее законодательство по трансплантологии, пишет Людмила Ксенз, Страна UA.

Основной закон, который в общем-то и запустил трансплантацию в Украине, парламент принял в 2019 году.

Новый закон – это, во многом, технические правки и уточнение терминологии. Но есть и важные нововведения. Например, о том, что трансплантологию добавят в программу медицинских гарантий (следовательно, платить за нее будет государство) только с 1 января 2024 года (причем, между первым и вторым чтением появился еще один лишний год, изначально стояла дата 1 января 2023 года).

До этого оплата в принципе тоже будет – но в рамках пилотного проекта. То есть, далеко не для всех, кто нуждается в пересадках. Поэтому, за органы украинцы будут платить со своего кармана. Цены, сразу скажем, космические. К примеру, почка стоит порядка 470 тысяч, стволовые клетки – больше 1,4 млн.

О том, как будет работать трансплантация в Украине с принятием нового закона – далее в материале.

Прошлись по органам

Законодательная путаница в трансплантологии возникла несколько лет назад. В 2018 году Рада приняла закон, во многом копирующий европейское законодательство в сфере пересадки органов. Помимо прочего, было предусмотрено создание единого электронного реестра реципиентов и доноров, а также прописывалась новая логистика для органов и создание государственного органа, который станет курировать трансплантацию.

Но в оговоренные в законе сроки ничего так и не реализовали, поэтому оказалось, что трансплантации в Украине могут вообще остановиться – старое законодательное поле уже нерабочее, а новое не создали.

Врачи предупредили, что не станут нарушать закон. Они опасались, что им могут грозить уголовные дела. Ведь, к примеру, даже родственная пересадка (скажем, от сына – отцу) не отвечала требованиям закона. Поскольку оба – и реципиент, и донор – должны быть внесены в специальный реестр, а он не работал.

Поэтому, в феврале 2019 года Рада спешно отложила введение нового закона до 1 января 2020 года.

И все пересадки стали проводить по прежнему законодательству.

Новый на то время закон отложил запуск электронного реестра реципиентов и доноров до 1 января 2021 года – то есть, все отсрочили еще на год.

Но параллельно внесли еще ряд изменений. Скажем, по стволовым клеткам, которые пересаживают при раке крови. Создавать отдельный реестр по ним – слишком дорого. Поэтому, в законе прописали присоединение Украины к иностранным базам данных. По ним можно искать доноров, не отправляя пациентов за границу, и проводить пересадки в Украине.

Тем не менее, в законодательство по трансплантологии снова внесли изменения.

Как указано в пояснительной записке к новому закону, который Рада приняла сегодня, Закон от 2019 года обеспечил развитие системы трансплантации в Украине.

"Уже в течение 2020 года соответствующую медицинскую помощь в Украине получило больше наших граждан, чем за аналогичный период за границей, а за первое полугодие 2021 года выполнен такой же объем медицинских вмешательств, как и в прошлом году", – отмечается в пояснительной записке.

Также говорится, что в нашей стране была впервые выполнена пересадка стволовых клеток между неродственными пациентами. Также в 50% случаев органы жертвовались на пересадку еще при жизни донора. Но, якобы, существующая редакция закона уже тоже успела устареть, поэтому понадобилось внести в нее изменения.

Автоматическое согласие на донорство и отказ государства платить

Что меняет новый закон?

Нововведений несколько.

1. Появилось много поправок по терминам. В частности, определили, что такое орган, ткань и прочее. Особого влияния на трансплантологию это не окажет.

2. Убрали требование по нотариальному заверению отказа или согласия на посмертное донорство. Человек может заявить о своем согласии трансплан-координатору в письменной или электронной форме. В законе прописано, что согласие либо несогласие граждан на посмертную трансплантацию будет заносится в специальный реестр, а в паспорте или водительском удостоверении отмечаться по желанию потенциального донора.

"Это может стать лазейкой для разного рода махинаций с органами. Как доказать, что согласие донора, отмеченное в электронной базе, действительно дано им лично? Человек может вообще ничего не знать о своем "донорстве", а напротив его фамилии в реестре уже появится "галочка". Отдельный вопрос – по сохранности данных в реестре. Не исключаю, что возможна утечка информации", – говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

3. Многие нормы выписаны так, что оставляют последнее слово за Кабмином. К примеру, правительство должно принять порядок предоставления согласия или несогласия на донорство, привлечение к извлечению анатомических материалов суд-медэксперта и представителей полиции.

"Речь идет о важных моментах организации трансплантации. Решение по ним должна принимать именно Рада, а не Кабмин", – говорит Кравец.

4. Из действующего законодательства убрали норму, по которой запрещается изъятие органов у умершего донора, в случае отсутствия письменного согласия на это. То есть, если человек при жизни не заявил, что он против донорства, посмертно его могут разобрать на органы. Это так зазываемая презумпция согласия – правило, которое действует во многих странах. Но в Украине до недавних пор его не решались ввести.

5. Главное изменение – по финансированию. В действующем законе прописано, что с 1 апреля 2020 года реализация государственных гарантий медицинского обслуживания населения осуществляется по всем видам медицинской помощи – в том числе, трансплантациям. В новом законе пересадку органов из этого перечня вывели. В первом варианте законопроекта было указано, что по программе медгарантий оперативное лечение по трансплантации органов будет проводиться с 1 апреля 2023 года. Но ко второму чтению дату "Ч" отодвинули еще на год. А до того времени оплата трансплантаций будет вестись за бюджетный счет в рамках пилотного проекта.

6.Также ряд изменений по тому, кто будет платить за пересадку органов, внесли по статьям закона.

К примеру, в статье 4 среди основных принципов применения трансплантации ранее указывалось, что она осуществляется на принципе безоплатности для донора и реципиента.

В новом законе это звучит уже как "безоплатность трансплантации, которая проводится украинским учреждением здравоохранения за счет государственного бюджета или в рамках программы медицинских гарантий" .

"То есть, фактически, дается разрешение на платные трансплантации, и их вполне легально и за большие деньги смогут делать частные клиники", – говорит Кравец.

7. Также внесли изменения в пункты, касающиеся доноров стволовых клеток. Ранее было указано, что извлечение стволовых клеток проводится бесплатно (по желанию донора) или на условиях денежной компенсации за счет бюджетных средств. В новом варианте указано, что извлечение стволовых клеток проводится бесплатно для донора. Но он имеет право "в случаях, предусмотренных законодательством" (каких именно – не уточняется) на возмещение своих затрат, связанных с донорством. То есть, государство платить донорам уже не собирается. Компенсации, если они и будут, придется долго выбивать, доказывая, что вы имеете на них право.

Это значит, что шансы получить те же стволовые клетки смогут, в первую очередь, частные клиники, которые согласятся за них платить. Точно так же частники смогут заполучить большинство платежеспособных клиентов, за которых государство платить отказывается аж до 2024 года.

А вот что будет с украинцами, которые платить не смогут – вопрос открытый. Если они не попадут в пилотный проект, то остается рассчитывать, разве что, на благотворительные фонды. Ведь собрать средства на пересадку органов среднестатистической семье вряд ли под силу.