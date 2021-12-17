Нардеп назвала суммы зарплат в конвертах монобольшинства

В эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что депутаты монобольшинства получают деньги в конвертах за нужные голосования в Верховной Раде, сообщает Украина 24.

"Насколько ходят слухи, сейчас это около 40 тысяч рядовому депутату. А не рядовому – больше. Не все подпадают под зарплаты, есть люди, которые не голосуют так, как надо" , – говорит она.

По словам Скороход, она и некоторые другие народные избранники, в том числе умерший депутат Антон Поляков, ранее свидетельствовали о раздаче денег в НАБУ. Также она объяснила, почему правоохранительные органы до сих пор не провели расследование по обнародованным фактам:

"Потому что депутатская неприкосновенность существует. И для того чтобы открыть уголовное производство против народного депутата, необходимо согласование генпрокурора Украины. Генеральный прокурор является непосредственно в монобольшинстве, он им подчиняется".

Откуда у власти берутся деньги для депутатов Скороход объяснила так:

"Изначально, насколько ходили слухи, все это было из таможни".