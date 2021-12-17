В Штатах арестовали инженера за шпионаж в пользу РФ

В США задержали бывшего подрядчика Пентагона. Он подозревается в попытке шпионажа в пользу России, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Как говорится в заявлении Министерства юстиции США, 63-летний Джон Роу-младший пытался предоставить российскому правительству секретную информацию о национальной обороне. Сам он из Массачусетса и почти 40 лет проработал инженером-испытателем для нескольких утвержденных подрядчиков оборонной промышленности, имел доступ к секретной информации, связанной с вопросами, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США.

"После совершения ряда нарушений безопасности и выявления страстного интереса к делам России, в том числе возможности получить разрешение от правительства России, Роу был идентифицирован как потенциальная инсайдерская угроза и уволен" , - говорится в сообщении.

ФБР начало секретную операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству. В марте 2020 года Роу встретился с сотрудником ФБР, который выдал себя за агента правительства России.

"В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с предполагаемым российским агентом, подтвердив свою готовность работать на российское правительство и обсудив свои знания секретной информации, касающейся национальной безопасности и военных интересов США" , - говорится в сообщении.

Также он раскрыл информацию о национальной обороне, классифицированную как "секретно", которая касалась конкретных операционных деталей систем радиоэлектронного противодействия, используемых на военных истребителях США.

В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.