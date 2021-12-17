Витренко рассказал, когда в Украине не смогут удерживать тарифы на газ

Тарифы на газ для украинцев искусственно сдерживаются благодаря ресурсам НАК "Нафтогаз" – рыночная цена, по меньшей мере, в пять раз выше, чем платят украинцы. Если цены не будут меняться, действующие тарифы долго удерживать не удастся, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире программы "Право на владу" в четверг, 16 декабря. Он отметил, что рыночная цена – 45 грн за кубометр, а населению продают за 8 грн.﻿ Он напомнил, что цены на газ в Европе выросли в семь раз.

"Национальная компания делает так, чтобы люди не платили больше в семь раз, чтобы за тепло люди платили столько же, сколько платили в прошлом году. На газ цена розничная – 8 грн, а рыночная – 45 грн. Разница, которую фактически экономят украинские потребители, – это все ресурс НАК "Нафтогаз" , – сказал Витренко.

Юрий Витренко. Источник: Скриншот

Чиновник подчеркнул: если высокие цены сохранятся, "Нафтогаз" не сможет долго покрывать разницу.

"Тогда будет серьезный разговор внутри страны с депутатами, голосующими за бюджет и определяющими источники и использование средств, и с потребителями, с украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как проживать" , – сказал Витренко.

Он добавил, что в такой ситуации предприятия теплокоммунэнерго, например, могут переходить с природного газа на биогаз, а украинцы должны более ответственно относиться к потреблению.