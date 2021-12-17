В НАТО подтвердили готовность к диалогу с Россией

Североатлантический совет подтвердил получение российских предложений в сфере европейской безопасности и заявил о готовности к диалогу с Россией по укреплению доверия, если Москва "предпримет конкретные меры по снижению напряженности", сообщает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета НАТО.