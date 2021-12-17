SkyUp запустила распродажу авиабилетов на международные рейсы

Украинская авиакомпания SkyUp Arilines анонсировала распродажу билетов на международные маршруты. По 10 направлениям из Киева можно улететь от 18 долларов, сообщает 24 Канал.

Речь идет о рейсах в Испанию, Португалию, Францию, Чехию, Турцию и Грузию. Так, по 10 направлениям можно купить билеты от 18 долларов в одну сторону и от 35 долларов в обе.

Самые дешевые авиабилеты предполагают перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 сантиметров и весом до 9 килограммов.

Обратите внимание! Распродажа будет длиться всего три дня с 16 по 18 декабря 2021 года и распространяется на рейсы до 1 февраля 2022 года.

Акционные направления

Киев – Аликанте от 20 долларов;

от 20 долларов; Аликанте – Киев от 18 долларов;

от 18 долларов; Киев – Стамбул от 20 долларов;

от 20 долларов; Стамбул – Киев от 29 долларов;

от 29 долларов; Киев – Тбилиси от 20 долларов;

от 20 долларов; Тбилиси – Киев от 33 долларов;

от 33 долларов; Киев – Батуми от 20 долларов;

от 20 долларов; Батуми – Киев от 19 долларов;

от 19 долларов; Киев – Мадрид от 20 долларов;

от 20 долларов; Мадрид – Киев от 31 доллара;

от 31 доллара; Киев – Барселона от 20 долларов;

от 20 долларов; Барселона – Киев от 25 долларов;

от 25 долларов; Киев – Париж (Бове) от 20 долларов;

от 20 долларов; Париж (Бове) – Киев от 33 долларов;

от 33 долларов; Киев – Лиссабон от 20 долларов;

от 20 долларов; Лиссабон – Киев от 38 долларов;

от 38 долларов; Киев – Прага от 20 долларов;

от 20 долларов; Прага – Киев от 32 долларов;

от 32 долларов; Киев – Ницца от 20 долларов;

от 20 долларов; Ницца – Киев от 42 долларов.

Количество мест по минимальным тарифам ограничено. Следовательно, авиабилеты по указанным ценам могут быть доступны не по всем направлениям.