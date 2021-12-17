SkyUp запустила распродажу авиабилетов на международные рейсы
Украинская авиакомпания SkyUp Arilines анонсировала распродажу билетов на международные маршруты. По 10 направлениям из Киева можно улететь от 18 долларов, сообщает 24 Канал.
Речь идет о рейсах в Испанию, Португалию, Францию, Чехию, Турцию и Грузию. Так, по 10 направлениям можно купить билеты от 18 долларов в одну сторону и от 35 долларов в обе.
Самые дешевые авиабилеты предполагают перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 сантиметров и весом до 9 килограммов.
Обратите внимание! Распродажа будет длиться всего три дня с 16 по 18 декабря 2021 года и распространяется на рейсы до 1 февраля 2022 года.
Акционные направления
- Киев – Аликанте от 20 долларов;
- Аликанте – Киев от 18 долларов;
- Киев – Стамбул от 20 долларов;
- Стамбул – Киев от 29 долларов;
- Киев – Тбилиси от 20 долларов;
- Тбилиси – Киев от 33 долларов;
- Киев – Батуми от 20 долларов;
- Батуми – Киев от 19 долларов;
- Киев – Мадрид от 20 долларов;
- Мадрид – Киев от 31 доллара;
- Киев – Барселона от 20 долларов;
- Барселона – Киев от 25 долларов;
- Киев – Париж (Бове) от 20 долларов;
- Париж (Бове) – Киев от 33 долларов;
- Киев – Лиссабон от 20 долларов;
- Лиссабон – Киев от 38 долларов;
- Киев – Прага от 20 долларов;
- Прага – Киев от 32 долларов;
- Киев – Ницца от 20 долларов;
- Ницца – Киев от 42 долларов.
Количество мест по минимальным тарифам ограничено. Следовательно, авиабилеты по указанным ценам могут быть доступны не по всем направлениям.