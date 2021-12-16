В Новой Каховке депутату сожгли авто

В Новой Каховке неизвестные совершили поджог автомобиля депутата городского совета Ирены Лепень от Европейской солидарности. Никто не пострадал, сообщает Корреспондент.

"Сегодня, около 16:55, в Единый центр ﻿ 102 полиции Херсона позвонила 49-летняя жительница города Новая Каховка. Женщина рассказала, что неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль Mercedes, который стоял во дворе дома. Пожар локализован работниками территориального подразделения ГСЧС, пострадавших нет" , – информирует управление Нацполиции в Херсонской области.

Предварительная правовая квалификация по статье об умышленном уничтожение или повреждении имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг (ч.2 ст.352 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

В свою очередь Ирена Лепень написала в Facebook, что поджог ее личного авто – "это прямая угроза".

"Да, моя принципиальная позиция не нравится тем, кто привык жить по схемам. Кто заказчик? Городской голова? Заместитель городского головы, почему-то уволившийся с должности без объяснений совету? Те, кто стоит за ними и боится остаться должностей и привилегий? Этот список совсем ограничен, ведь воюют со мной только они. Кто открыт, кто дает тайные команды" , – написала депутат.

По ее словам, она дает показания полиции.