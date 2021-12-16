В Новой Каховке сожгли авто депутата

В Новой Каховке неизвестные совершили поджог автомобиля депутата городского совета Ирены Лепень от Европейской солидарности. Никто не пострадал, сообщает Корреспондент.

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"Сегодня, около 16:55, в Единый центр﻿ 102 полиции Херсона позвонила 49-летняя жительница города Новая Каховка. Женщина рассказала, что неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль Mercedes, который стоял во дворе дома. Пожар локализован работниками территориального подразделения ГСЧС, пострадавших нет", – информирует управление Нацполиции в Херсонской области.
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Предварительная правовая квалификация по статье об умышленном уничтожение или повреждении имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг (ч.2 ст.352 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

В свою очередь Ирена Лепень написала в Facebook, что поджог ее личного авто – "это прямая угроза".

"Да, моя принципиальная позиция не нравится тем, кто привык жить по схемам. Кто заказчик? Городской голова? Заместитель городского головы, почему-то уволившийся с должности без объяснений совету? Те, кто стоит за ними и боится остаться должностей и привилегий? Этот список совсем ограничен, ведь воюют со мной только они. Кто открыт, кто дает тайные команды", – написала депутат.

По ее словам, она дает показания полиции.

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