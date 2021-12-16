Витренко допускает проблемы с газом этой зимой

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко не исключает, что из-за сильных морозов, которые синоптики прогнозируют в феврале, могут возникнуть проблемы с газом в отопительный сезон. Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу", сообщает Корреспондент.

"Если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но они были бы и три года назад, и десять лет назад" , - сказал Витренко.

Он также отметил, что от температуры в зимний период зависят все мировые энергосистемы. Председатель правления НАК Нафтогаз Украины добавил, что сейчас в хранилищах в Украине запасы газа больше обычного.