Витренко допускает проблемы с газом этой зимой
Глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко не исключает, что из-за сильных морозов, которые синоптики прогнозируют в феврале, могут возникнуть проблемы с газом в отопительный сезон. Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу", сообщает Корреспондент.
"Если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но они были бы и три года назад, и десять лет назад", - сказал Витренко.
Он также отметил, что от температуры в зимний период зависят все мировые энергосистемы. Председатель правления НАК Нафтогаз Украины добавил, что сейчас в хранилищах в Украине запасы газа больше обычного.
"У нас сейчас запасы газа в хранилище больше обычного. Мы прогнозируем например на 1 января на 3% больше запасов газа, чем в среднем в 2015-2019 годах. Уголь, да, критически малые запасы, меньше обычного, но сейчас идет много угля", – сказал Юрий Витренко.