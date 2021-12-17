В Харькове правоохранители задержали "минера" вокзала

В Харькове на проспекте Науки полиция задержала ранее судимого жителя Николаевской области по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании железнодорожного воказала, сообщает Интерфакс-Украина.

"Гражданин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины... Мотивы его поступка устанавливаются" , - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о том, что на территории ж/д вокзала в Харькове заложена взрывчатка поступило на спецлинию 102 в пятницу, около 13:00. В ходе проверки помещения вокзала и привокзальной территории взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что ложный вызов совершил 35-летний житель Николаевской области, ранее судимый за аналогичные преступления, а также имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.

Задержанному готовится уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.