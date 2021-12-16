Украина требует четкий ответ от ЕС и НАТО - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что интеграция Украины в Европейский Союз и НАТО "не может быть бесконечным процессом", сообщает Корреспондент.

"Мы давно придерживаемся позиции о том, что интеграция и в Европейский Союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения на обоих направлениях - а это был очень успешный год и для европейской интеграции, и для евроатлантической, - мы хотим иметь четкость" , - заявил Кулеба в эфире ток-шоу "Право на владу".

Министр напомнил, что в 2022 году в Мадриде пройдет важный саммит НАТО, где будет определяться курс дальнейшего развития Альянса.