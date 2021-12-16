Украина требует четкий ответ от ЕС и НАТО - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что интеграция Украины в Европейский Союз и НАТО "не может быть бесконечным процессом", сообщает Корреспондент.
"Мы давно придерживаемся позиции о том, что интеграция и в Европейский Союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения на обоих направлениях - а это был очень успешный год и для европейской интеграции, и для евроатлантической, - мы хотим иметь четкость", - заявил Кулеба в эфире ток-шоу "Право на владу".
Министр напомнил, что в 2022 году в Мадриде пройдет важный саммит НАТО, где будет определяться курс дальнейшего развития Альянса.
"В следующем году состоится важный саммит НАТО в Мадриде, где будет определяться по сути курс дальнейшего развития Альянса. Именно поэтому мы сейчас подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим. Но этот вопрос нужно поднимать - и именно это мы делаем", - добавил Кулеба.