Евросовет призвал РФ к деэскалации и дипусилиям по "Нормандии"

Лидеры ЕС, которые встретились в Брюсселе в формате заседания Европейского совета, призвали Россию к деэскалации и отметили важность Нормандского формата для выполнения Минских договоренностей, сообщает Укринформ.

Выдержка из постановления саммита, касающегося Украины, опубликована на Твиттер-странице пресс-секретаря президента Европейского совета Баренда Лейтса.

Как следует из обнародованной информации, ситуации в Украине посвящены два пункта итогового документа заседания Европейского совета.

At #EUCO conclusions on external relations - Belarus and Ukraine - have been approved. pic.twitter.com/bmdpsCcBrV — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 16, 2021

«23. Европейский совет подчеркнул срочную необходимость для России провести деэскалацию напряженности, вызванную наращиванием войск на границе с Украиной и агрессивной риторикой. Европейский совет подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и высокую цену, включая ограничительные меры, которые будут координироваться с партнерами.

24. Европейский совет приветствует дипломатические усилия и поддерживает Нормандский формат в достижении полной имплементации Минских договоренностей».