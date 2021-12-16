Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина», сообщает Укринформ.

За резолюцию проголосовали – 65 стран, против – 25, воздержались – 85. Среди стран, проголосовавших против, кроме Российской Федерации, – Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.

Нынешняя резолюция призывает страны ООН к сотрудничеству в рамках международной Крымской платформы. В документе отмечается, что органы и должностные лица РФ, созданные во временно оккупированном Крыму, нелегитимны и должны называться «оккупационными органами власти Российской Федерации».

Генассамблея ООН выражает обеспокоенность фактом привлечения к ответственности оккупационными властями лиц за обнародование докладов генерального секретаря о состоянии прав человека Крыма, лежащих в основе резолюции.

Отмечается недопустимость политически мотивированных преследований, пыток и произвольных задержаний и арестов, внесудебных убийств, похищений, принудительного исчезновения людей. Резолюция называет конкретные имена людей, преследуемых оккупационными властями – это, в частности, Эмир-Усеин Куку, Галина Долгополая, Сервер Мустафаев, Владислав Есипенко, Нариман Джелял.

Документ также акцентирует на ограничениях, с которыми сталкиваются украинцы, в том числе коренный народ Крыма - крымские татары - в реализации своих экономических, социальных и культурных прав, включая право на труд, а также возможность сохранять свою самобытность, культуру и получать образование на украинском и крымскотатарском языках.

Также указывается на факты уничтожения культурного и природного наследия, незаконных археологических раскопок, передачи культурных ценностей и преследования религиозных традиций.

В резолюции высказана обеспокоенность милитаризацией и ассимиляцией молодежи в Крыму Российской Федерацией, в частности, военной подготовкой детей, введением «военно-патриотической» системы образования.

Кроме того, указывается на незаконность переписи населения в АРК российскими оккупационными властями. Отмечается, что оккупационные власти обязаны обеспечить питьевой водой всех жителей Крыма без дискриминации для личного и бытового потребления.

Силовой захват Крыма является нарушением международного права, и оккупированные территории должны быть немедленно возвращены Украине, подытоживается в резолюции.

Ранее, в ноябре проект резолюции был одобрен Третим комитетом Генассамблеи ООН.