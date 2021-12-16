У "СП-2" нет ни коммерческого, ни морального оправдания - Кулеба
Газопровод Nord Stream 2 является политическим проектом, который выгоден России, но противоречит базовому принципу энергетики ЕС – диверсификации, сообщает Укринформ.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.
«У Nord Stream 2 нет никакого коммерческого или морального оправдания. Это политический проект, который выгоден России, но противоречит базовому принципу энергетики ЕС – диверсификации», - заявил министр.
По его убеждению, Россия уже использует газ в качестве оружия, и европейцы могут в этом убедиться, уплачивая за него более высокую цену.
Глава МИД напомнил, что Путин с самого начала этого искусственного энергетического кризиса шантажировал Евросоюз, намекая, что именно сертификация Nord Stream 2 позволит вернуть цены на газ к прежнему уровню.
В то же время Кулеба отметил, что его первый телефонный разговор с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок произвел обнадеживающее впечатление.
«Мы с немецкой коллегой согласились, что к этому проекту должны быть применены как буква, так и дух Третьего энергопакета ЕС», - резюмировал министр.