Помощник госсекретаря США проинформировала НАТО о результатах поездок в Киев и Москву
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в четверг проинформировала представителей НАТО о ее встречах в Киеве и в Москве, сообщает Интерфакс-Украина.
"Карен Донфрид в Брюсселе провела встречи с союзниками по НАТО и проинформировала их о ее встречах в Киеве и в Москве, которые состоялись у нее на этой неделе", - сказала на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы постоянно консультируемся с нашими европейскими партнерами и союзниками о наилучших путях развития переговоров по безопасности, о которых недавно договорились президенты Байден и Путин", - отметила она.