МВД в следующем году получит 50 французских вертолетов

Министерство внутренних дел имеет амбициозные планы по оснащению своих подразделений авиационной техники, сообщает Укринформ.

«На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters» , - написал в Фейсбуке﻿ министр внутренних дел Денис Монастырский.

Кроме того, будет построен Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии.

Вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух важных проектов – «Единое аэромедицинское пространство» и «Европейский хаб пожарной безопасности», отметил Монастырский.

Как пояснил министр, «Единое аэромедицинское пространство» позволит покрыть Украину пунктами базирования вертолетов для воздушной эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов. «Европейский хаб пожарной безопасности» поможет предупредить до 90% лесных пожаров благодаря использованию противопожарных самолетов производства ГП «Антонов».