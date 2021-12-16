В Украине утилизируют более 30 тысяч доз COVID-вакцин

В Харьковской области намерены утилизировать около 30,5 тыс. доз вакцин от COVID-19. Причина - истекший срок годности, сообщает Корреспондент.

Согласно информации областного Департамента массовых коммуникаций и обеспечения доступа к публичной информации Харьковской облгосадминистрации, в данное время на аптечном складе находятся следующие вакцины "для дальнейшего организованного сбора по Украине 13.12.2021-16.12.2021 и утилизации": 2,5 тыс. доз AstraZeneca, срок годности которых истек 30 октября 2021, около 20 тыс. доз AstraZeneca, срок годности которых истек 31 октября 2021, 8 тыс. доз Moderna со сроком годности до 8 декабря 2021 года.

По данным обладминистрации, сейчас в Харьковской области нет избытка вакцин, которые не успевают использовать.