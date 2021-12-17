В Украину прибыл член нового правительства Германии
Член нового правительства Германии Тобиас Линднер прибыл в Украину. С ним обсудят агрессию Российской Федерации по отношению к нашей стране, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По словам Мельника, Линднер, который представляет зеленых Германии, прибыл в Украину впервые.
"Ожидаем от Германии практическую помощь - в т.ч. военную – для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", - отметил посол.