В Украину прибыл член нового правительства Германии

Член нового правительства Германии Тобиас Линднер прибыл в Украину. С ним обсудят агрессию Российской Федерации по отношению к нашей стране, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По словам Мельника, Линднер, который представляет зеленых Германии, прибыл в Украину впервые.